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Портал IMDb не учитывает негативные оценки «Русалочки» для подсчёта рейтинга фильма

Портал IMDb не учитывает негативные оценки «Русалочки» для подсчёта рейтинга фильма
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26 мая в США и ряде стран состоялась премьера «Русалочки» — одного из самых скандальных ремейков Disney. Ещё до выхода ленту крайне негативно восприняли зрители и фанаты оригинального произведения, обвиняя компанию в навязывании современной повестки.

Учитывая тонну дизлайков в трейлерах картины и потенциальное уничтожение фильма низкими оценками, самый крупный сайт о кино IMDb скрыл оценки «Русалочки». Спустя несколько дней у фильма появился рейтинг — на данный момент он составляет ровно 7 баллов из 10 на основе 25 тыс. оценок.

Фото: IMDb

В администрации кинопортала пояснили, что рейтинг фильма в этот раз просчитывается не на основе всех оценок пользователей — он учитывает только релевантные баллы. В IMDb отметили, что сервис просчитывает абсолютно все оценки голосующих, однако на общий рейтинг влияют только голоса проверенных пользователей.

Тем временем за первые выходные «Русалочка» собрала чуть больше $ 185 млн — это один из лучших результатов в истории ремейков Disney.

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