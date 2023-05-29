Портал IMDb не учитывает негативные оценки «Русалочки» для подсчёта рейтинга фильма

26 мая в США и ряде стран состоялась премьера «Русалочки» — одного из самых скандальных ремейков Disney. Ещё до выхода ленту крайне негативно восприняли зрители и фанаты оригинального произведения, обвиняя компанию в навязывании современной повестки.

Учитывая тонну дизлайков в трейлерах картины и потенциальное уничтожение фильма низкими оценками, самый крупный сайт о кино IMDb скрыл оценки «Русалочки». Спустя несколько дней у фильма появился рейтинг — на данный момент он составляет ровно 7 баллов из 10 на основе 25 тыс. оценок.

Фото: IMDb

В администрации кинопортала пояснили, что рейтинг фильма в этот раз просчитывается не на основе всех оценок пользователей — он учитывает только релевантные баллы. В IMDb отметили, что сервис просчитывает абсолютно все оценки голосующих, однако на общий рейтинг влияют только голоса проверенных пользователей.

Тем временем за первые выходные «Русалочка» собрала чуть больше $ 185 млн — это один из лучших результатов в истории ремейков Disney.