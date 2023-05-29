В Dragon's Dogma 2 не будет кооперативного режима

Компания Capcom подтвердила, что Dragon's Dogma 2 будет игрой исключительно для однопользовательского прохождения.

На странице проекта разработчики отмечают, что в сиквел не планируется вводить кооперативный режим. При этом авторы планируют вновь использовать систему пешек из оригинала.

Геймеры смогут проходить игру вместе с тремя NPC-спутниками, которых можно будет детально настроить. Авторы планируют, что это сможет создать необходимую некоторым игрокам атмосферу совместного прохождения.

Первый трейлер Dragon's Dogma 2 авторы представили на мероприятии PlayStation Showcase 2023 от Sony, намекнув на куда более глубокий сюжет относительно оригинала. При этом дата выхода игры пока не сообщается — вероятно, это будет 2024 год.