В Dragon's Dogma 2 не будет кооперативного режима
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Компания Capcom подтвердила, что Dragon's Dogma 2 будет игрой исключительно для однопользовательского прохождения.
На странице проекта разработчики отмечают, что в сиквел не планируется вводить кооперативный режим. При этом авторы планируют вновь использовать систему пешек из оригинала.
Геймеры смогут проходить игру вместе с тремя NPC-спутниками, которых можно будет детально настроить. Авторы планируют, что это сможет создать необходимую некоторым игрокам атмосферу совместного прохождения.
Первый трейлер Dragon's Dogma 2 авторы представили на мероприятии PlayStation Showcase 2023 от Sony, намекнув на куда более глубокий сюжет относительно оригинала. При этом дата выхода игры пока не сообщается — вероятно, это будет 2024 год.
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