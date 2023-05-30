Для Elden Ring планировали сезонный пропуск с двумя дополнениями — Лэнс МакДональд

Как сообщил датамайнер и моддер Лэнса МакДональда, авторы Elden Ring планировали выпустить игру сразу с сезонным пропуском, в который бы вошли два больших дополнения.
В итоге он планов отказались по неизвестной причине, а для Elden Ring решили выпустить единственное дополнение, Shadow of the Erdtree. Вероятно, в него войдут идеи, которые должны были быть во втором расширении, но это ещё не подтверждено.
Фото: Discord
МакДональд подчеркнул, что подобное давно повторилось и с Bloodborne. Для тайтла тоже планировали сезонный пропуск с дополнениями, но в итоге он него отказались в пользу единственного DLC.
Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring анонсировали в начале года. Даты выхода у него нет, но фанаты ждут релиз в конце этого года или в начале следующего.
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