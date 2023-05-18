Стивен Кинг, не любящий супергероев, посмотрел «Флэша» и остался доволен им
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Известный писатель Стивен Кинг в социальных сетях рассказал о том, что ему уже удалось посмотреть «Флэша». Кинг, что удивительно, остался доволен лентой, хотя писатель не очень любит кино про супергероев.
По словам Кинга, лента показалась ему особенной и душевной. Он отметил, что полюбил фильм.
Фото: Twitter
Сегодня я посмотрел «Флэша». Обычно я не очень люблю фильмы о супергероях, но этот особенный. Это душевно, смешно и бросается в глаза. Я люблю это.
В комментариях, похоже, не поверили Кингу и уточнили у главы киновселенной DC Джеймса Ганна, действительно ли писатель уже посмотрел ленту. Ганн ответил, что да.
Премьера «Флэша» в кинотеатрах состоится уже 16 июня, но в России картину официально показывать не будут.
Первые зрители тоже поделились впечатлениями от ленты
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