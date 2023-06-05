Марк Хэмилл перестанет играть Люка Скайуокера в «Звёздных войнах»

Голливудский актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах», дал большое интервью изданию CBS Sunday Morning. В нём артист заявил, что время персонажа ушло — по его мнению, DIsney пора рассказывать истории других персонажей.

У меня было много времени, и это хорошо. Но этого достаточно. Конечно, никогда не говори никогда. Скажу так: во вселенной «Звёздных войн» так много историй, что им больше не нужен Люк.

При этом Хэмилл всё же готов вернуться к роли Люка, если Disney придумает его появлению достойное обоснование. В последний раз герой появлялся в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», вышедшем в 2019 году. С тех пор знаменитый герой больше не появлялся в проектах по вселенной.