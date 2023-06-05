Blizzard уже работает над двумя большими дополнениями для Diablo 4
Поделиться
Генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон дал большое интервью о процессе разработки новой игры серии, релиз которой официально состоится 6 июня.
В ходе разговора с Kinda Funny он упомянул, что Blizzard уже занимается двумя крупными дополнениями к игре. По его словам, рабочий процесс строился таким образом, чтобы команда Diablo 4 не выгорела и смогла сохранить такой темп в формате марафона.
Пока я сижу здесь, мы готовимся к релизу, заканчиваем первый сезон и работаем над вторым, работаем над первым дополнением, начинаем второе дополнение… Да, ха-ха, а ведь мы ещё даже не запустили игру.
Фергюссон продолжил тему сравнением Diablo 4 с прошлой частью. По его мнению, Blizzard не смогла наполнить Diablo 3 достаточным количеством контента, но система онлайн-сезонов позволит избежать таких ошибок и добавлять больше нового в уже существующую игру.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2023
-
18:18
-
17:42
-
17:19
-
16:50
-
16:49
-
16:25
-
16:25
-
15:57
-
15:30
-
15:24
-
15:05
-
14:58
-
14:25
-
13:55
-
13:23
-
12:58
-
12:44
-
12:07
-
11:57
-
11:25
-
11:17
-
10:51
-
10:48
-
10:30
-
10:18
-
09:36
-
09:04
-
08:33
-
07:47
-
07:18
-
06:49
- 4 июня 2023
-
23:56
-
22:58
-
22:33
-
20:45
Партнерский контент