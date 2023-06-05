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Blizzard уже работает над двумя большими дополнениями для Diablo 4

Blizzard уже работает над двумя большими дополнениями для Diablo 4
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Генеральный менеджер Diablo Род Фергюссон дал большое интервью о процессе разработки новой игры серии, релиз которой официально состоится 6 июня.

В ходе разговора с Kinda Funny он упомянул, что Blizzard уже занимается двумя крупными дополнениями к игре. По его словам, рабочий процесс строился таким образом, чтобы команда Diablo 4 не выгорела и смогла сохранить такой темп в формате марафона.

Пока я сижу здесь, мы готовимся к релизу, заканчиваем первый сезон и работаем над вторым, работаем над первым дополнением, начинаем второе дополнение… Да, ха-ха, а ведь мы ещё даже не запустили игру.

Фергюссон продолжил тему сравнением Diablo 4 с прошлой частью. По его мнению, Blizzard не смогла наполнить Diablo 3 достаточным количеством контента, но система онлайн-сезонов позволит избежать таких ошибок и добавлять больше нового в уже существующую игру.

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