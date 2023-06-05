В Steam бесплатно раздают стратегию Field of Glory 2 про Древний Рим
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5 июня в Steam стартовала раздача Field of Glory 2 — стратегии от студии Byzantine Games. Игру можно забрать в том числе в России до 20:00 мск 8 июня.
Видео доступно на YouTube-канале Slitherine Ltd. Права на видео принадлежат Slitherine Ltd.
Field of Glory 2 — пошаговая стратегия, действие которой разворачивается во времена возрождения Рима в период с 280 по 25 гг. до н.э. В игре представлены 48 наций с 86 исторически достоверными юнитами. Также в ней есть 12 исторических сценариев, рассказывающих о важнейших сражениях того времени.
Стратегия поступила в продажу осенью 2017 года и получила в основном положительные отзывы от пользователей. В Steam у игры 88% позитивных обзоров на основе 739 отзывов.
Комментарии
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