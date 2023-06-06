Подписчики PS Plus могут бесплатно поиграть в Hogwarts Legacy
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Sony продолжает делать свою подписку PS Plus всё более привлекательной. В библиотеке PS Plus Premium (Deluxe) появилась пробная версия Hogwarts Legacy. Опробовать проект можно в течение 45 минут. Обычно триалам дают как минимум часа два-три, а тут, почему-то, гораздо меньше.
Весь полученный прогресс в ходе игры в пробную версию можно будет перенести в полную версию после её покупки.
Фото: PS Store
Hogwarts Legacy — масштабный ролевой экшен по «Гарри Поттеру», в котором игрокам нужно взять на себя роль ученика Хогвартса, выполнять задания и помогать раззличным персонажам. Игра получила отличные оценки от прессы и геймеров.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До Nintendo Switch проект доберётся позже.
Месяц только начинается!
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