В четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» появится вампир Регис — Redanian Intelligence

По информации издания Redanian Intelligence, специализирующегося на франшизе «Ведьмак», в четвёртом сезоне шоу появится вампир Регис, знакомый геймерам по дополнению «Кровь и вино».

Известно, что для роли Региса Netflix ищет известную голливудскую звезду в возрасте от 50 до 60 лет. Пока что нет даже кандидатов на эту роль.

Регис хорошо знаком не только фанатам третьей игровой части «Ведьмака», но и поклонникам книг Сапковского. Впервые Регис появился в пятой книге из цикла про ведьмака «Крещение огнём».

Четвёртый сезон «Ведьмака», в котором Генри Кавилла заменит Лиам Хемсворт, планируют запустить в производство в сентябре. Также известно, что шоу точно получит и пятый сезон.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля.