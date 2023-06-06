Twitch запретил баннеры и другую рекламу на трансляциях — стримеры готовят бойкот

6 июня Twitch обновил рекламные правила платформы. Сервис всерьёз взялся за видеорекламу, баннеры и аудиопромо — теперь они находятся под запретом на площадке.

Администрация портала ужесточила и правила рекламы с помощью логотипов — теперь они не должны занимать более 3% экрана. Стримеры также теперь не могут рекламировать политическую продукцию, медицинские препараты, азартные игры, табачные изделия, а также некоторые финансовые услуги, «разжигающие ненависть» на сайте.

В сообществе резко раскритиковали платформу за очередные ограничения, которые Twitch ввёл одним днём. Известные авторы контента, стримеры и блогеры выступили против решений администрации, пригрозив покинуть платформу в самое ближайшее время. В дело вступил даже TipsOut, сооснователь большой организации стримеров под названием OTK. Он заявил о готовности своей команды полностью исчезнуть с Twitch.

На момент публикации заметки администрация портала пока никак не отреагировала на резко негативную реакцию стримеров. Стоит отметить, что это не первое денежное изменение на Twitch — осенью 2022 года авторы трансляций начали получать 50% с каждой региональной подписки вместо 70% с $ 5 из любого региона.