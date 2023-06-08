Стала известна дата выхода Lies of P — демо-версия игры доступна уже сейчас
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Разработчики соулс-лайка Lies of P поделились новостями о своём проекте во время открытия игрового ивента Summer Game Fest 2023.
На трансляции был показан новый трейлер игры, а также объявлена дата выхода — мрачная история Пиноккио будет доступна на всех платформах уже 19 сентября.
Однако опробовать новинку можно уже сейчас: разработчики выпустили демо-версию проекта на всех платформах.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.
Summer Game Fest — главная игровая презентация этого лета. Помимо Lies of P, на трансляции уже показали первые кадры третьего сезона сериала «Ведьмак», геймплей Alan Wake 2, новый сезон Fortnite, дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и многое другое.
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