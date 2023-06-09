Фильм «Форсаж 10» вышел в онлайне

9 июня фильм «Форсаж 10» добрался до цифровых площадок. Десятую номерную картину о приключениях Доминика Торетто и его гоночной семьи можно посмотреть на Amazon и других площадках. При этом лента всё ещё транслируется в кинотеатрах: сборы картины недавно превысили $ 617 млн.

«Форсаж 10» официально станет предпоследним фильмом в гоночной франшизе. Картина рассказывает про семью Доминика Торетто, которой угрожает злодей Данте. Это сын бразильского миллиардера Эрнана Рейса, которого герои одолели в пятой части серии. Он обещает уничтожить всю семью величайшего гонщика в качестве мести за своих близких.

Заключительный, 11-й «Форсаж» выйдет в 2025 году. Впрочем, сам Вин Дизель отмечает, что это может быть не последняя часть в серии, а лишь второй фильм в трилогии. А вот между двумя картинами выйдет спин-офф с Дуэйном Джонсоном, который недавно официально вернулся в семейную франшизу.