Умные очки Xiaomi моментально стали хитом продаж

Совсем недавно Xiaomi запустила продажи умных очков Mijia Smart Audio Glasses, которые компания анонсировала весной этого года. Устройство стоит $ 115, и их практически моментально раскупили в онлайн-магазине Xiaomi Mall, при этом на площадке JD.com они ещё не закончились.

Mijia Smart Audio Glasses очень мало весят — менее 40 граммов. Кроме того, они выглядят стильно и эргономичны. Во время телефонного разговора они умеют подавлять шум, а также обеспечивают невероятно длительное время работы — до семи часов в режиме разговора и до десяти часов во время прослушивания музыки или подкастов. А в режиме ожидания они держат заряд целых семь дней. Ещё они располагают сенсорным управлением.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Фото: Xiaomi

У Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses с двух сторон есть сенсорные области размером по 30 мм каждая. Устройством можно управлять любой рукой или голосовыми командами. К гаджету можно подключить одновременно два устройства. Кроме того, они надёжно защищены от пыли и влаги.