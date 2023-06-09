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Умные очки Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses моментально стали хитом продаж

Умные очки Xiaomi моментально стали хитом продаж
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Совсем недавно Xiaomi запустила продажи умных очков Mijia Smart Audio Glasses, которые компания анонсировала весной этого года. Устройство стоит $ 115, и их практически моментально раскупили в онлайн-магазине Xiaomi Mall, при этом на площадке JD.com они ещё не закончились.

Mijia Smart Audio Glasses очень мало весят — менее 40 граммов. Кроме того, они выглядят стильно и эргономичны. Во время телефонного разговора они умеют подавлять шум, а также обеспечивают невероятно длительное время работы — до семи часов в режиме разговора и до десяти часов во время прослушивания музыки или подкастов. А в режиме ожидания они держат заряд целых семь дней. Ещё они располагают сенсорным управлением.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses

Фото: Xiaomi

У Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses с двух сторон есть сенсорные области размером по 30 мм каждая. Устройством можно управлять любой рукой или голосовыми командами. К гаджету можно подключить одновременно два устройства. Кроме того, они надёжно защищены от пыли и влаги.

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