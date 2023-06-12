Starfield не будет работать в 60 FPS даже на Xbox Series X
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Вчера Bethesda показала много геймплея Starfield и раскрыла об игре много деталей. Также геймдиректор и глава Bethesda Тодд Говард раскрыл некоторые технические подробности проекта.
На Xbox Series S тайтл будет работать в разрешении 1440p при 30 кадрах в секунду. На Xbox Series X — в разрешении 4K и тоже при 30 кадрах в секунду. Говард отметил, что эти 30 FPS будут стабильными, поэтому никакого дискомфорта геймеры не ощутят.
К счастью, в этой игре у нас все работает отлично. Часто она работает намного быстрее. Иногда она достигает 60 кадров в секунду. Но на консолях мы блокируем 60 FPS.
Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, в которой игрокам нужно будет исследовать космические просторы, выполнять задания и изучать мир.
Starfield выйдет 2 сентября на ПК и Xbox Series. Со старта в Game Pass.
Можно узнать, готов ли ваш ПК к Starfield
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