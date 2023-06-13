Сериал «Рыцари Готэма» со звездой «Сверхъестественного» закрыли после первого сезона
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По информации издания Deadline, сериал «Рыцари Готэма» решили закрыть после первого сезона. Шоу стартовало на телеканале CW в марте и до сих пор идёт.
В издании отметили, что при других обстоятельствах сериал наверняка бы получил второй сезон, однако новая стратегия CW не позволяет продлить шоу. К тому же проект не получил положительный приём аудитории — в основном «Рыцарей Готэма» раскритиковали за многое.
Сюжет проекта рассказывает о том, как после смерти Брюса Уэйна, то есть Бэтмена, в Готэме начало твориться безумие. Его приёмного сына вместе с детьми заклятых врагов Бэтмена обвинили в убийстве Уэйна. Одну из главных ролей сыграл Миша Коллинз, известный по сериалу «Сверхъестественное».
А вот новая часть франшизы про роботов Майкла Бэя получилась отличной
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