В России появится Зал славы отечественных видеоигр
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Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) сообщила о намерении открыть Зал славы видеоигр. С его помощью хотят увековечить достижения, которых добились российские разработчики игр.
По словам руководителя РВИ Василия Овчинникова, Зал славы — трибьют всем, кто принимал какое-либо участие в разработке видеоигр в России.
Мы гордимся достижениями российских разработчиков и их вкладом в развитие нашей и глобальной видеоигровой индустрии. Зал славы – это наш трибьют всем, кто стоял у истоков индустрии и, возможно, сейчас уже не с нами, и тем, кто, несмотря ни на что, продолжает её развивать. Это и стимул для молодых и талантливых попасть в будущем в нашу «Аллею Звёзд».
В Зал славы также попадут игры и люди, которых выберут в результате «народного голосования» посетители специального сайта, находящегося на завершающей стадии разработки.
Также в РВИ вспомнили про Atomic Heart и фильм «Тетрис», посвящённый советскому программисту Алексею Пажитнову.
Авторы вовсю работают над дополнением
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