Для Windows 10 и Windows 11 вышло крупное обновление

Microsoft выпустила для своих операционных систем Windows 10 и Windows 11 свежие обновления. Их уже может загрузить каждый пользователь этих ОС.

С выходом апдейта Microsoft улучшила систему безопасности и выявила 78 уязвимостей, а также устранила ошибку диктора, который неверно читал некоторые текстовые фрагменты. Есть и другие исправления.

Что появилось в Windows 11

У значков для виджетов появилась анимация.

Появилась возможность показывать секунды на часах панели задач.

Появилась возможность отображать VPN на панели задач.

Microsoft внесла множество мелких улучшений и обновлений, которые улучшают работу ОС.

Что появилось в Windows 10

Microsoft улучшила поле поиска на панели задач — оно стало удобнее.

После апдейта появилась возможность добавлять до трёх уведомлений на экране.

Также были исправлены многочисленные ошибки в самой ОС.

Microsoft продолжит активно улучшать Windows 10 и Windows 11.