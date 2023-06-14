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Для Windows 10 и Windows 11 вышло крупное обновление

Для Windows 10 и Windows 11 вышло крупное обновление
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Microsoft выпустила для своих операционных систем Windows 10 и Windows 11 свежие обновления. Их уже может загрузить каждый пользователь этих ОС.

С выходом апдейта Microsoft улучшила систему безопасности и выявила 78 уязвимостей, а также устранила ошибку диктора, который неверно читал некоторые текстовые фрагменты. Есть и другие исправления.

Что появилось в Windows 11

  • У значков для виджетов появилась анимация.
  • Появилась возможность показывать секунды на часах панели задач.
  • Появилась возможность отображать VPN на панели задач.
  • Microsoft внесла множество мелких улучшений и обновлений, которые улучшают работу ОС.

Что появилось в Windows 10

  • Microsoft улучшила поле поиска на панели задач — оно стало удобнее.
  • После апдейта появилась возможность добавлять до трёх уведомлений на экране.
  • Также были исправлены многочисленные ошибки в самой ОС.

Microsoft продолжит активно улучшать Windows 10 и Windows 11.

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