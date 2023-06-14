Популярный сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон

Фантастический сериал «Укрытие» со звездой франшизы «Миссия: невыполнима» Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон. Об этом Apple сообщила в «Твиттере». Первый сезон начал выходить в начале мая, он состоит из десяти эпизодов, финальный выйдет в онлайн-кинотеатре Apple 30 июня.
В «Укрытии» история крутится вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность из-за глобальной катастрофы уже не приспособлена для жизни. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Рашида Джонс («Социальная сеть»), Дэвид Ойелоуо («Сельма») и Тим Роббинс («Лестница Иакова»).
Дата старта второго сезона пока неизвестна. Первый критики и зрители приняли очень тепло. На IMDb у него 8,1 балла из 10, а на Metacritic — 7,5 из 10 от критиков и 6,8 из 10 от зрителей.
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