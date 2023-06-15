Создатели «Джона Уика» ещё не представляют, о чём будет пятая часть
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«Джон Уик» — популярная франшиза, которая рассказывает про наёмного убийцу Джона Уика, сыгранного Киану Ривзом. Четвёртая часть, вышедшая в этом году, отлично себя показала, поэтому вопрос о пятой части быстро был закрыт.
Однако пока что создатели пятого фильма не знают, о чём он будет. Как рассказал продюсер Бэзил Иваник, у команды нет чёткого видения картины, поэтому пока всё на очень ранней стадии.
«Джон Уик 4» был достаточно тепло воспринят критиками и аудиторией, что это своего рода органичный и естественный следующий шаг к созданию «Джона Уика 5». Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что он находится в разработке, но прямо сейчас история ещё не готова. Сюжета тоже пока нет. Мы ещё не определились с тем, как этот фильм выглядит или ощущается.
«Джона Уика 4» вышел в прокат в кинотеатрах по всему миру, даже в России.
Наши впечатления от фильма
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