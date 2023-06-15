Новый эпичный трейлер Final Fantasy 16 посвятили возможностям PlayStation 5
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Square Enix поделилась новым трейлером грядущей Final Fantasy 16. Ролик посвящён техническим особенностям PlayStation 5. На новой консоли Sony приключение будет максимально быстро загружаться, а также поддерживать объёмный звук, адаптивные триггеры и тактильную отдачу контроллера DualSense.
Новый трейлер Final Fantasy 16
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.
12 июня Square Enix выпустила демоверсию Final Fantasy 16 на PlayStation 5. Пользователи могут оценить первые два часа проекта, перенеся затем весь прогресс в полную версию игры. Уже по традиции блогер ElAnalistaDeBits выпустил ролик, в котором он сравнил графику и частоту кадров в двух режимах.
Funal Fantasy выходит 22 июня только для PS5.
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