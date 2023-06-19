Том Холланд — о фильме «Человек-паук: Нет пути домой»: я лучше всех хранил главный секрет

На днях актёр Том Холланд в коротком видео для издания The Hollywood Reporter рассказал, что среди всех актёров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» ему лучше всего получилось скрыть главный секрет картины о появлении трёх версий Человека-паука.

По словам Холланда, каждый из ключевых актёров на чём-то прогорел, кроме него самого.

Давайте честно: я лучше всех хранил секрет нашего третьего фильма. Эндрю заметили во время доставки еды, Тоби тоже где-то спалился. Альфред Молина рассказывает всем в супермаркете, что он появится в новом фильме про Человека-паука. Уиллема Дефо увидели в аэропорту.

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат в декабре 2021 и даже успел получить официальный релиз в России.