«Это скорее видеоигра, чем фильм»: Оливер Стоун назвал «Джона Уика 4» отвратительным

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Известный кинорежиссёр Оливер Стоун резко отозвался о новой части боевика «Джон Уик» в недавнем интервью Variety.

Трёхкратный победитель премии «Оскар» рассказал, что посмотрел «Джона Уика 4» в самолёте и был поражён неправдоподобностью фильма.

Я считаю, что фильм отвратительный до невозможности. Отвратительный! Не знаю, о чём думают люди. Киану Ривз убивает триста-четыреста человек в этом чёртовом фильме. И, как ветеран боевых действий, я должен сказать: ни одно из них не выглядит правдоподобно. Я понимаю, что это кино, но теперь это скорее видеоигра, чем фильм.

Стоун заявил, что ему надоело смотреть подобные фильмы, как «Джон Уик» или супергеройские ленты Marvel/

Это потеря связи с реальностью. Зрителям, возможно, нравятся такие видеоигры. Но мне это надоедает. Сколько машин может разбиться? Сколько трюков вы можете сделать? Чем отличается «Форсаж» от других фильмов? Это просто одно за другим.

С 13 июня «Джон Уик 4» стал официально доступен в российских онлайн-кинотеатрах.