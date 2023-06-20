Вышел первый трейлер «Претендентов» — спортивной мелодрамы про теннис с Зендеей

Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма Challengers («Претенденты») со звездой «Эйфории» и «Человека-паука» Зендеей. В ролике авторы показали завязку картины и объявили дату премьеры — 15 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. UK & Ireland. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Challengers расскажет о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.
Главные роли в фильме исполнили Зендея, Джош О'Коннор («Божья земля») и Майк Фейст («Иллюзия»). Поставил картину режиссёр фильма «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино.
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