Том Круз объяснил, почему съёмки «Миссии: невыполнима 7» стартовали с безумного трюка

Один из самых опасных и безумных трюков в фильме «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Том Круз и Кристофер Маккуорри сняли в самом начале производства. Знаменитый актёр решил выполнить его сразу потому, что он боялся умереть или получить травму. В случае неудачи было бы сразу ясно, что продолжать съёмки картины не имеет смысла.

Ну, мы знаем, что либо мы продолжим снимать фильм, либо нет. Давайте узнаем в первый же день!

В первый день съёмок Том Круз гонит на мотоцикле с огромного трамплина и потом спрыгивает с транспорта, и падая вниз со высокой скалы раскрывает парашют.

Опасный трюк из фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1»

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».