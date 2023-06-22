Blizzard отметила запуск Diablo 4 открытием статуи Лилит и тортами с классами героев

Blizzard со всей силы отпраздновала запуск Diablo 4. Игра вышла на ПК и консолях 6 июня. За первые пять дней она заработала $ 666 млн, став самым быстропродаваемым тайтлом компании. На вечеринке в честь нашумевшего ролевого приключения открыли статую Лилит, а организаторы испекли стильные торты — на каждом красуется определённый класс героя.

Статуя Лилит из Diablo 4

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Торты в стилистике Diablo 4

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото с вечеринки Blizzard

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Генеральный директор франшизы Diablo Род Фергюссон сообщил неприятную новость. Как оказалось, чтобы проходить новые сезоны в Diablo 4, нужно будет создавать новых героев. Играть за старых персонажей в новых сезонах не выйдет.

Зато у геймеров будет возможность ещё раз пройти кампанию за сезонного героя, и прогресс в ней будет учитываться в боевом пропуске.