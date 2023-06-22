Blizzard отметила запуск Diablo 4 открытием статуи Лилит и тортами с классами героев

Blizzard со всей силы отпраздновала запуск Diablo 4. Игра вышла на ПК и консолях 6 июня. За первые пять дней она заработала $ 666 млн, став самым быстропродаваемым тайтлом компании. На вечеринке в честь нашумевшего ролевого приключения открыли статую Лилит, а организаторы испекли стильные торты — на каждом красуется определённый класс героя.
Статуя Лилит из Diablo 4
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Торты в стилистике Diablo 4
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото с вечеринки Blizzard
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Фото: «Твиттер»
Генеральный директор франшизы Diablo Род Фергюссон сообщил неприятную новость. Как оказалось, чтобы проходить новые сезоны в Diablo 4, нужно будет создавать новых героев. Играть за старых персонажей в новых сезонах не выйдет.
Зато у геймеров будет возможность ещё раз пройти кампанию за сезонного героя, и прогресс в ней будет учитываться в боевом пропуске.
- 22 июня 2023
-
17:15
-
16:41
-
16:20
-
15:54
-
15:35
-
15:14
-
14:55
-
14:24
-
13:52
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:33
-
12:18
-
12:06
-
11:46
-
11:30
-
11:10
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:04
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:34
- 21 июня 2023
-
21:48
-
21:20
-
20:57
-
20:09
-
20:00
-
19:42