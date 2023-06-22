Вышел первый трейлер «Дурных денег» — фильма о том, как GameStop «побила» Уолл-стрит

Sony Pictures презентовал первый трейлер фильма «Дурные деньги». Напомним, сюжет картины основан на реальных событиях, связанных с сетью магазинов GameStop и инвестиционными фондами.

Первый трейлер фильма «Дурные деньги»

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Лента расскажет о происшествии на бирже в начале 2021 года. Тогда интернет-пользователи стали массово скупать акции магазина GameStop, чтобы проучить ведущие нечестную борьбу инвестиционные фонды с Уолл-стрит. В результате стоимость компании за одну ночь возросла до $ 10 млрд.

Главные роли в «Дурных деньгах» исполняют Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Винсент Д’Онофрио и Энтони Рамос. Картину покажут и в отечественных кинотеатрах. Её премьера в России даже состоится на день раньше, чем в остальном мире — 19 октября 2023 года.