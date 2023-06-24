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Серверы Forza Horizon и Forza Horizon 2 отключат в августе

Серверы Forza Horizon и Forza Horizon 2 отключат в августе
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Turn 10 Studios объявила о закрытии серверов аркадных гонок Forza Horizon и Forza Horizon 2. Причина — в этих играх осталось очень мало геймеров. Серверы отключат 22 августа, сами тайтлы в Microsoft Store уже недоступны для покупки.

Авторы Forza Horizon отметили, что не могут гарантировать корректной работы онлайн-функций в обеих играх. По их словам, подбор игроков, списки лидеров, пользовательский онлайн-контент, фотографии и различные настройки могут работать некорректно. При этом все функции одиночной игры доступны.

Разработчики поблагодарили сообщество игроков за энтузиазм и поддержку Forza Horizon и Forza Horizon 2. Первая часть вышла в 2012 году, а сиквел в 2014-м. Обе гонки были тепло приняты и геймерами, и критиками.

Последняя часть цикла — Forza Horizon 5 — вышла в 2021 году и продолжает пользоваться популярностью. В мае сообщалось, что в неё сыграли 30 млн человек.

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