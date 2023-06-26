Квентин Тарантино: люди обижаются на фильмы, но это просто смешно
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Культовый режиссёр Квентин Тарантино в недавнем интервью изданию Libération поделился своим мнением по поводу оскорбительного содержания фильмов. По словам постановщика, на картины обижаются люди с ограниченным умом.
Тарантино подчеркнул, что, по его мнению, обижаться или быть оскорблённым от содержания фильмов — смешно. Искусство — это не оскорбление, считает режиссёр.
Искусство — это не оскорбление. Просто смешно обижаться на содержание фильма. В редких случаях я могу это понять. Есть один фильм, который вышел за последние десять лет, не буду его называть. Он меня очень обидел, но чем больше я об этом думал, тем яснее понимал, что это была моя проблема. Я увидел в нём расизм и хотел ударить режиссёра. Я всё ещё думаю, что лента расистская, но это же грёбаный фильм.
Маэстро высказался о современной кинокритике
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