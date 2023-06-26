«Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» улучшили до 4K: новую версию покажут в кинотеатрах

Французская студия Pathe представила отреставрированную версию известного кинофильма «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» по мотивам комиксов о деревушке галлов, владеющих секретом волшебного зелья.
Оригинал комедии с Кристианом Клавье (Астерикс), Жераром Депардье (Обеликс) и Моникой Белуччи (Клеопатра) вышел в 2002 году. Теперь во французских кинотеатрах покажут улучшенную версию в качестве 4K и с более насыщенной картинкой, созданной при помощи современных технологий.
Видео доступно на YouTube-канале Pathe. Права на видео принадлежат Pathe.
В ноябре 2022 года Pathe возобновила показ своих фильмов в России — к примеру, новый фильм по франшизе «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» планировался к показу в кинотеатрах, а сейчас доступен на платформе Okko.
Однако, покажут ли у нас новую версию «Миссии «Клеопатра», пока неизвестно.
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