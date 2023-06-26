Том Холланд защищает «Переполненную комнату» — он привёл в пример фанатов «Тоттенхэма»

Популярный актёр Том Холланд, известный как исполнитель роли Человека-паука в фантастических фильмах Marvel, рассказал об отношении к сериалу «Переполненная комната» с его участием.
Холланд отметил, что намерен поддерживать проект, даже несмотря на низкие оценки критиков — он сравнил свой опыт с эмоциями болельщиков английского футбольного клуба «Тоттенхэм».
Быть фанатом «Тоттенхэма» — это что-то вроде «Переполненной комнаты». Это научило меня стойкости. «Тоттенхэм» никогда ничего не выигрывал, и поддерживать их невероятно сложно. Моё шоу получило ужасные отзывы, но я здесь, чтобы продвигать его. Стойкость — это хорошее качество.
Актёр также поблагодарил своих фанатов за поддержку — пользовательские оценки «Переполненной комнаты» оказались намного выше. К примеру, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг сериала по версии обычных зрителей составил 89%, тогда как критики оценили шоу лишь на 31%.
Фото: Rotten Tomatoes
Сериал «Переполненная комната» вышел на Apple TV в июне. Сюжет основан на романе «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниела Киза и рассказывает о мужчине с множественным расстройствами личности — Том Холланд сыграл в нём главную роль.
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