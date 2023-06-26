Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн раскритиковал авторов супергеройских фильмов за «ленивые сюжеты»

Джеймс Ганн раскритиковал авторов супергеройских фильмов за «ленивые сюжеты»
Комментарии

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн во время подкаста Inside of You рассказал о проблемах кино и сериалов по супергеройской тематике.

Ганн признал, что подобного контента в последнее время стало слишком много — и в процессе производства новых фильмов DC его команда будет действовать аккуратно, не перенапрягаясь.

Он также раскритиковал авторов, которые поверхностно подходят к созданию супергеройского кино.

Люди стали очень ленивыми со своими историями о супергероях. Они доходят до того, что: «Ого, супергерой, давайте снимем о нём фильм», а затем: «О, давайте сделаем продолжение, ведь первая часть была очень хороша». И они не думают о том, почему эта история особенная, что отличает её от других историй, почему этот персонаж важен.

Джеймс Ганн отметил, что из-за «ленивых сюжетов» ему стало неинтересно смотреть новые фильмы о супергероях, потому что в них «происходит много всякой ерунды» и одна история зачастую повторяется снова и снова.

Ранее Ганн порассуждал о различиях между Marvel и DC.

Материалы по теме
Джеймс Ганн раскрыл главные отличия между Marvel и DC
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023