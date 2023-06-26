Джеймс Ганн раскритиковал авторов супергеройских фильмов за «ленивые сюжеты»

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн во время подкаста Inside of You рассказал о проблемах кино и сериалов по супергеройской тематике.

Ганн признал, что подобного контента в последнее время стало слишком много — и в процессе производства новых фильмов DC его команда будет действовать аккуратно, не перенапрягаясь.

Он также раскритиковал авторов, которые поверхностно подходят к созданию супергеройского кино.

Люди стали очень ленивыми со своими историями о супергероях. Они доходят до того, что: «Ого, супергерой, давайте снимем о нём фильм», а затем: «О, давайте сделаем продолжение, ведь первая часть была очень хороша». И они не думают о том, почему эта история особенная, что отличает её от других историй, почему этот персонаж важен.

Джеймс Ганн отметил, что из-за «ленивых сюжетов» ему стало неинтересно смотреть новые фильмы о супергероях, потому что в них «происходит много всякой ерунды» и одна история зачастую повторяется снова и снова.

Ранее Ганн порассуждал о различиях между Marvel и DC.