Вышел первый трейлер новой «Футурамы» — мультсериал вернётся уже 24 июля

Онлайн-кинотеатр Hulu представил первый трейлер возрождённой «Футурамы». 11-й сезон культового мультсериала вернётся уже 24 июля: десять эпизодов будут выходить раз в неделю, а премьера финальной серии состоится 25 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.
Над новым сезоном работают создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг. К своим ролям вернулись практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.
«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в семи сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года. Судя по всему, 11-й сезон не станет последним для шоу — ранее онлайн-кинотеатр заказал сразу 20 эпизодов.
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