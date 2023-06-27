Представлена новая фигурка Йеннифэр из «Ведьмака» — цена составляет 127 тысяч рублей
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Японская компания Prime 1 Studio показала новую фигурку Йеннифэр, персонажа игры The Wicther 3: Wild Hunt. Копия чародейки из «Ведьмака» выполнена из искусственного камня.
Высота фигурки составит 84 сантиметра. В набор войдут сменные руки: пустые ладони, детали с вороном на правой руке и эффект заклинания-молнии со светодиодами.
Стоимость предзаказа составляет 215 490 японских йен — по нынешнему курсу это более 127 тысяч рублей. Всего планируется выпустить 500 подобных фигурок.
Фото: Prime1
Ранее Йеннифэр и Цири появились в королевской битве Fortnite. Помимо скинов, девущки из «Ведьмака» получили отдельный ивент, в ходе которого авторы рассказывают историю этих персонажей. Временные события будут доступны до 4 июля.
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