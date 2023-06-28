Фанатам очень понравился трейлер фильма по игре Five Nights At Freddy's

Вчера Universal Pictures опубликовала полноценный трейлер фильма по игре Five Nights At Freddy's. Судя по всему, ролик понравился аудитории: за это говорят просмотры, лайки и тёплые комментарии.

За 14 часов трейлер набрал 6 млн просмотров, 442 тысячи лайков и всего 5,2 тысячи дизлайков. Это бешеное соотношение показывает, что во многом ролик заинтересовал людей.

Фото: YouTube

В комментариях отмечают, что Five Nights At Freddy's наконец-то вернётся и снова станет культовой, как была когда-то в 2014 и 2015 годах.

Даже спустя 8 лет Five Nights At Freddy's по-прежнему значит больше, чем когда-либо! Удивительно видеть, чего достигла эта франшиза.

Тяжёлая работа и самоотдача, вложенные в этот фильм, просто безумны.

По сравнению с играми это выглядит как ещё одна история по Five Nights At Freddy's, которая по-своему отличается от других. Я очень доволен этим.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Blumhouse Productions.