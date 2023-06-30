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Нейросеть нарисовала героев «Ведьмака» по описанию из книг — мы сравнили их с сериалом от Netflix

Нейросеть нарисовала героев «Ведьмака» по описанию из книг — мы сравнили их с сериалом
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29 июня на Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Ведьмак», и в интернете в очередной раз пошли споры на тему актёрского состава шоу. Многие зрители, читавшие оригинал и проходившие игры CD Projekt RED, ругают продюсеров онлайн-кинотеатра за инклюзивный каст.

Пользователь Reddit под ником awgnnerd решил показать, как должны выглядеть актёры в «Ведьмаке», используя нейросеть Midjourney и описание героев из книг Анджея Сапковского. Результат оказался куда более приемлемым для аудитории: многие пользователи в комментариях отмечают, что с таким кастом к сериалу было бы куда меньше вопросов.

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Вторая половина третьего сезона «Ведьмака» выйдет 27 июля. Это будут последние три эпизода в сериале для Генри Кавилла — в продолжении его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

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