Нейросеть нарисовала героев «Ведьмака» по описанию из книг — мы сравнили их с сериалом

29 июня на Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Ведьмак», и в интернете в очередной раз пошли споры на тему актёрского состава шоу. Многие зрители, читавшие оригинал и проходившие игры CD Projekt RED, ругают продюсеров онлайн-кинотеатра за инклюзивный каст.

Пользователь Reddit под ником awgnnerd решил показать, как должны выглядеть актёры в «Ведьмаке», используя нейросеть Midjourney и описание героев из книг Анджея Сапковского. Результат оказался куда более приемлемым для аудитории: многие пользователи в комментариях отмечают, что с таким кастом к сериалу было бы куда меньше вопросов.

Геральт из Ривии

Сериал Книги

Йеннифэр

Сериал Книги

Цири

Сериал Книги

Трисс

Сериал Книги

Лютик

Сериал Книги

Весемир

Сериал Книги

Королева Калантэ

Сериал Книги

Вторая половина третьего сезона «Ведьмака» выйдет 27 июля. Это будут последние три эпизода в сериале для Генри Кавилла — в продолжении его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.