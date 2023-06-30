Адвокат Microsoft: The Elder Scrolls 6 выйдет в 2026 году

29 июня в США завершилось судебное слушание по делу Microsoft и Activision Blizzard. В нём компания Сатьи Наделлы продолжила убеждать судью, что все опасения антимонопольного ведомства США беспричинны, а будущее слияние двух компаний на самом деле не навредит индустрии.

Однако самым интересным моментом стала фраза одного из адвокатов Microsoft, когда речь зашла о серии The Elder Scrolls. Он внезапно заявил, что новая часть серии, TES 16, выйдет уже в 2026 году.

Есть две игры серии Elder Scrolls: одна называется The Elder Scrolls Online — это многопользовательская игра, сегодня она доступна на PlayStation. Однако разрабатывается и другая — The Elder Scrolls 16, которая намечена на 2026 год. Это одиночная игра.

Очевидно, что адвокат Microsoft просто ошибся, однако интересно тут другое. Ранее представители компании отмечали, что продолжение «Скайрима» выйдет не раньше 2028 года, однако адвокат назвал более раннюю дату.

С учётом тенденций по большой длительности разработки, вряд ли игроки смогут поиграть в TES 6 уже в 2026-м. Однако определённая надежда на скорый релиз всё же поселилась в сердцах игроков — на Reddit обсуждения не утихают уже второй день.