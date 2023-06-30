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Умер актёр Алан Аркин, звезда фильмов «Эдвард Руки-ножницы» и «Маленькая мисс Счастье»

Умер актёр Алан Аркин, звезда фильмов «Эдвард Руки-ножницы» и «Маленькая мисс Счастье»
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29 июня умер Алан Аркин — знаменитый американский актёр, режиссёр и сценарист. Ему было 89 лет, причины смерти не уточняются.

Об этом сообщили сыновья Аркина — Адам, Мэттью и Энтони. Они отметили, что последние дни своей жизни их отец провёл в своём доме в Карлсбаде, штат Калифорния.

Наш отец был уникальный, талантливый от природы человек, большой художник и человек с большим сердцем. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, мы все его обожали, и нам будет его очень не хватать.

За свою жизнь Алан Аркин снялся в более чем 100 картинах, включая фильмы «Эдвард Руки-ножницы», «Гаттака», «Марли и я», а также «Маленькая мисс Счастье». Последняя лента принесла актёру «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

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