Том Круз: схожу на «Барби» и «Оппенгеймера» в первые же выходные

Актёр Том Круз рассказал, что в ближайшее время его ждёт как минимум несколько походов в кино. Кинодеятель отметил, что сперва сходит на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, а на следующий день его ждёт сеанс «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Я хочу посмотреть и «Барби», и «Оппенгеймера». Посмотрю их сразу же в стартовые выходные. В пятницу я сначала на «Оппенгеймера», а затем «Барби» в субботу.

Кроме того, Круз рассказал, в каком возрасте планирует завершить экшен-карьеру. По словам актёра, он хочет сниматься в фильмах как минимум до 80 лет и оставаться в такой же отличной форме, как и Харрисон Форд. Это значит, что Том не планирует отказываться от франшизы «Миссия: невыполнима» в ближайшие годы.

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.