Золотая рыбка геймера сразилась со сложнейшим боссом в Elden Ring
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Elden Ring вышла в феврале 2022 года, и, кажется, игру уже прошли всеми возможными способами, но ещё никто не пытался поиграть в хардкорный экшен с помощью своей рыбки. Стример под ником PointCrow сделал это впервые.
Геймер создал специальный контроллер, который считывал каждое движение золотой рыбки. В итоге она будто действительно научилась играть в Elden Ring. У рыбки по имени Тортеллини большие успехи — за пятичасовой стрим она прошла первую фазу Малении — одного из сложнейших боссов проекта. Большинство людей потратили на босса куда больше времени.
В зависимости от того, где находится Тортеллини в аквариуме, она жмёт кнопки на контроллере, который будет управлять Elden Ring.
PointCrow наверняка и дальше будет проходить Elden Ring с помощью рыбки, и, возможно, всё же он сможет одолеть Малению полностью.
Одной стримерше тоже помогло живое существо
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