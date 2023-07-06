Для Final Fantasy 16 вышел патч с регулировкой размытия в движении

6 июня разработчики FInal Fantasy 16 выпустили новый патч для игры под версией 1.03. Авторы посоветовали новым геймерам обязательно установить его для получения наилучшего опыта.

Главным нововведением апдейта стала настройка уровня размытия в движении. Некоторые пользователи жаловались на то, что их буквально укачивало из-за этого эффекта. Теперь игроки могут уменьшить эффект размытия (по умолчанию он на максимальном уровне), отключить автоматическое следование камеры за главным героем во время боя и уменьшить чувствительность камеры.

Также авторы представили три новые схемы управления и добавили хэштег #FF16 при публикации скриншотов и видео в «Твиттере» и YouTube.

Final Fantasy 16 вышла 22 июня эксклюзивно на PS5. Проект разошёлся тиражом в 3 млн копий спустя первые несколько дней.