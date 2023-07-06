Расписание матчей третьего дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2
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В пятницу, 7 июля, начинается решающий этап Bali Major 2023 по Dota 2 — продолжая сражение за титул и призовой фонд в размере $ 500 тыс., команды наконец-то будут играть свои матчи на сцене перед зрителями.
Завтра пройдут сначала два матча нижней сетки (игры на вылет), а затем два матча верхней сетки, победители которых гарантируют себе минимум топ-3 по итогам мэйджора.
Расписание игр Bali Major 2023 по Dota 2 на 7 июля:
- 5:00. Нижняя сетка, PSG.LGD (Китай) — Azure Ray (Китай);
- 8:45. Нижняя сетка, beastcoast (Перу) — 9Pandas (Россия);
- 12:30. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Team Liquid (Швеция);
- 16:45. Верхняя сетка, Gaimin Gladiators (Европа) — Quest Esports (Ближний Восток).
Прямую трансляцию матчей на русском языке проводит студия FISSURE на Twitch. На своих личных каналах игры также комментируют стримеры NS, Nix и TpaBoMaH.
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