Расписание матчей третьего дня плей-офф Bali Major 2023 по Dota 2

В пятницу, 7 июля, начинается решающий этап Bali Major 2023 по Dota 2 — продолжая сражение за титул и призовой фонд в размере $ 500 тыс., команды наконец-то будут играть свои матчи на сцене перед зрителями.

Завтра пройдут сначала два матча нижней сетки (игры на вылет), а затем два матча верхней сетки, победители которых гарантируют себе минимум топ-3 по итогам мэйджора.

Расписание игр Bali Major 2023 по Dota 2 на 7 июля:

5:00. Нижняя сетка, PSG.LGD (Китай) — Azure Ray (Китай);

8:45. Нижняя сетка, beastcoast (Перу) — 9Pandas (Россия) ;

; 12:30. Верхняя сетка, Tundra Esports (Европа) — Team Liquid (Швеция);

16:45. Верхняя сетка, Gaimin Gladiators (Европа) — Quest Esports (Ближний Восток).

Прямую трансляцию матчей на русском языке проводит студия FISSURE на Twitch. На своих личных каналах игры также комментируют стримеры NS, Nix и TpaBoMaH.