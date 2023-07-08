Создатели антипиратской защиты Denuvo: мы помогаем индустрии, а не вредим ей

Об антипиратской системе Denuvo слышал, пожалуй, почти каждый ПК-геймер. Разработка одноимённой австрийской компании продолжает «портить жизнь» пиратам, получая всё новые и новые версии защиты от взлома игр. Кроме того, на Denuvo жалуются и обычные пользователи — по словам многих игроков, усиленная защита от взлома чрезмерно нагружает процессор, из-за чего проекты начинают тормозить.

Главный исполнительный директор игрового направления Irdeto, владельцев компании Denuvo, Стив Хюин обсудил репутацию антипиратской системы с изданием Ars Technica. По словам топ-менеджера, Denuvo оказывает положительное влияние на индустрию, ведь именно благодаря ей издатели могут зарабатывать на своих играх.

Хюин считает, что антипиратские системы нужны и самим игрокам, поскольку благодаря им инвестиции крупных компаний находятся под защитой. Это значит, что «у издателей будет возможность вложить деньги в свои следующие игры».

Наконец, топ-менеджер заявил, что Denuvo не оказывает негативного влияния на работу видеоигр. Чтобы доказать это, в Irdeto уже разрабатывают специальную программу, которая сможет проводить тесты с включённой защитой и без неё. Приложением смогут воспользоваться журналисты, после чего они наверняка поделятся своими впечатлениями от разницы в работе одной и той же игры, если таковая будет.