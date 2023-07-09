Режиссёр фильма «28 дней спустя» готовится к съёмкам продолжения — «28 лет спустя»

Режиссёр Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд дали большое интервью изданию Inverse. В нём они рассказали о наследии культового зомби-фильма «28 дней спустя», вышедшего в 2002 году. Как рассказал Гарленд, он совсем недавно закончил сценарий третьей части, хотя несколько лет назад совершенно не хотел заниматься триквелом. Лента получила название «28 лет спустя».

Как признался сценарист, ему не понравились некоторые вещи в продолжении — «28 недель спустя», которым занимались совершенно другие люди. Судя по всему, его сценарий всё-таки будет учитывать события сиквела.

Я сопротивлялся продолжению очень долго, потому что некоторые вещи в «28 недель спустя» меня раздражали. Я думал: «Чёрт возьми, я лучше напишу другую историю в другом мире». Но несколько лет назад в моей голове материализовалась идея «28 лет спустя». Дэнни всегда нравилась эта идея.

Как отметил Бойл, исполнитель главной роли в оригинальной картине Киллиан Мёрфи также выразил желание вернуться. Оба кинодеятеля при этом всё ещё не знают, когда смогут приступить к съёмкам.

«28 дней спустя» вышел в мировом прокате в 2002 году и тут же стал настоящей классикой зомби-фильмов. Лента рассказывала о главном герое по имени Джим, который приходит в себя в отделении больницы спустя 28 дней и внезапно обнаруживает, что наступил настоящий апокалипсис.