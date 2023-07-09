Gaimin Gladiators с российским керри выиграла Bali Major 2023 — пятый топ-турнир подряд

Европейский состав Gaimin Gladiators по Dota 2 стал чемпионом Bali Major 2023 — последнего из трёх глобальных турниров профессионального сезона Dota Pro Circuit.
В финале GG вновь, как и на двух предыдущих ивентах, встретилась со скандинавской пятёркой Team LIquid. По ходу серии «гладиаторы» уступили лишь один сет и заслуженно заняли первое место, выиграв $ 200 тыс.
Таким образом, Gaimin Gladiators, за которую выступает 20-летний российский киберспортсмен Антон DyrachYO Шкредов, продолжает свою фантастическую серию — в 2023 году коллектив выиграл все пять крупных чемпионатов, включая три мэйджора и два сезона коммерческой серии DreamLeague.
Следующий крупный турнир по Dota 2 стартует 17 июля — в рамках Riyadh Masters 2023 коллективы будут вести борьбу за рекордный для коммерческих ивентов призовой фонд в размере $ 15 млн. Чемпионат мира The International 2023 пройдёт в октябре.
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