Общие сборы «Флэша» составили $ 261 млн — это самый большой провал Warner Bros. за годы

По итогам четвёртого уикенда фильм «Флэш» добавил в свою кассу ещё $ 5 млн. Сборы картины добрались до отметки в $ 261 млн — лента официально даже не дошла до чисто символической отметки в $ 340 млн. Именно в эту цифру аналитики оценивают общий бюджет ленты, учитывая затраты на маркетинг.
Таким образом, кинокомикс с Эзрой Миллером стал настоящим провалом Warner Bros. Руководство компании делало большую ставку на фильм, учитывая восторженные отзывы на тестовых показах, однако в итоге лента выступила лишь немногим лучше провального «Шазама 2». Он собрал в прокате $ 133 млн, однако на него студия потратила куда меньше денег.
Судя по всему, Warner Bros. очень точно выбрала дату цифрового релиза — 18 июля. На следующей неделе картина как раз завершит своё шествие по мировым кинотеатрам, отправившись в онлайн. Возможно, именно релиз в онлайн-кинотеатрах поможет киностудии хоть как-то отбить гигантские затраты.
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