Фильмы и сериалы по вселенной Marvel и «Звёздным войнам» будут выходить намного реже

Президент Disney Боб Айгер заявил, что в ближайшем будущем компания будет выпускать куда меньше контента по вселенной Marvel и «Звёздных войн». Корпорация сосредоточатся на снижении затрат и планирует производить намного меньше фильмов и сериалов по своим главным франшизам.

Мы уменьшим количество наших фильмов и сериалов не только для смены фокуса, но и в рамках нашей инициативы по уменьшению затрат. Будем тратить меньше денег и производить меньше контента.

По словам Айгера, большой поток сериалов по вселенной Marvel и «Звёздных войн» лишь запутал зрителей и привёл к снижению внимания аудитории. В ближайшие годы Disney сосредоточится на качестве своих фильмов и сериалов, а выходить они будут куда реже, становясь большим событием для индустрии.

В 2023 году в Disney также прошли несколько волн увольнений — компанию покинули тысячи людей, в том числе ветераны, работавшие в ней больше 15 лет.