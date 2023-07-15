Второй сезон сериала «Песочный человек» отложили из-за забастовки актёров Голливуда

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Протест уже затронул в том числе и второй сезон «Песочного человека», производство которого стартовало в конце июня. Об этом сообщил сценарист шоу Нил Гейман, отметив, что теперь авторы ждут, когда протесты завершатся в пользу бастующих. Судя по всему, продолжение выйдет позже ранее запланированных сроков.
Первый сезон «Песочного человека» вышел на Netflix в 2022 году и рассказывал о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Герою нужно было вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.
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