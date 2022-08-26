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Нил Гейман слил ужасный сценарий фильма по «Песочному человеку», чтобы его не сняли

Нил Гейман слил ужасный сценарий фильма по «Песочному человеку», чтобы его не сняли
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5 августа на Netflix состоялась премьера сериала «Песочный человек» — телеадаптации одноимённого комикса Нила Геймана. Публика приняла шоу положительно: проект три недели подряд лидирует в топе англоязычных сериалов сервиса.

Но сериал для Netflix — далеко не единственная попытка продюсеров из Голливуда экранизировать комикс Геймана. Как признался сам писатель, в конце 90-х ему уже присылали сценарий адаптации его произведения от Джона Питерса («Бэтмен») — и он был невероятно ужасным. Настолько ужасным, что Гейман называет его «худшим сценарием в своей жизни».

Это был худший сценарий, который я когда-либо читал. Мне позвонил парень из офиса Джона Питерса и спросил, читал ли я сценарий. Я ответил, что да и заявил, что это худший сценарий не только по «Песочному человеку», но и худший сценарий, что мне вообще когда-либо присылали.
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По словам писателя, сюжет той экранизации рассказывал о борьбе Морфея, Люцифера и Коринфянина за некий артефакт. В дело даже вступали огромные механические пауки, однако какую роль они там играли, неясно. Судя по всему, продюсеры хотели выпустить боевик, хотя комикс был куда ближе к триллеру.

После разговора с продюсером Гейман принял безумное решение — он анонимно отправил сценарий изданию Ain't It Cool News. После этого газета опубликовала большой материал, в котором наглядно показала читателям, насколько плох был бы фильм, снятый по описанным событиям.

Я повесил трубку и стал размышлять о том, что мне делать дальше. И решил послать сценарий в Ain't It Cool News. Их в то время ещё читали. Подумал, что будет любопытно узнать, что скажут журналисты, когда получат этот сценарий от анонима. И они написали замечательный текст, где детально рассказали, почему это — худший сценарий, который они когда-либо читали.

После публикации материала и негативной реакции читателей Джон Питерс охладел к экранизации «Песочного человека» и снял другой фильм — «Дикий, дикий Запад». Примечательно, что в нём тоже были гигантские механические пауки.

«Дикий, дикий Запад»

«Дикий, дикий Запад»

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