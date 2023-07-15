Джеймс Кэмерон опроверг слухи о работе над сериалом про крушение батискафа «Титан»

В середине июля некоторые СМИ, включая издание The Sun, сообщили, что культовый режиссёр Джеймс Кэмерон хочет снять фильм или сериал про катастрофу батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Постановщик якобы вёл переговоры с неким крупным стриминговым сервисом о съёмках драматического проекта.
Спустя несколько дней Кэмерон прокомментировал слухи и заявил, что никогда не вёл переговоров о съёмках затонувшего судна компании OceanGate и не планирует каким-то образом касаться этой идеи.
Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас просто необходимо это сделать. Я не участвую в переговорах о фильме OceanGate и никогда не буду этого делать.
Подводная лодка «Титан» отправилась на экспедицию к месту крушения «Титаника» и исчезла с радаров 19 июня. На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.
Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады, однако за трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа. 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему судну, признала смерть всех пяти пассажиров.
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