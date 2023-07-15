Николас Виндинг Рефн, режиссёр фильмов «Драйв» и «Неоновый демон», рассказал о своём опыте использования нейросети ChatGPT. Постановщик пришёл к выводу, что искусственный интеллект производит лишь «пустые» тексты, которые нельзя сравнить с творениями человека.

Рефн задавал нейросети определённые вопросы, чтобы улучшить сценарий к своему будущему фильму, однако ChatGPT выдавала ему только предупреждения и рекомендации, которые оставили разработчики программы. Несколько раз ИИ даже советовал ему обратиться к психологу — настолько деликатные вопросы хотел обсудить постановщик. В итоге режиссёр понял, что ничего путного из этой идеи не выйдет, после чего полностью перестал пользоваться нейросетью.

Если вы начинаете задавать ему спорные вопросы или говорить с ним на неприемлемые в данный момент темы, то он просто отключается. Я очень быстро столкнулся с проблемой, что на каждый мой вопрос он отвечал лишь что-то в духе «я не могу это прокомментировать» или «обратитесь за профессиональной помощью», «позвоните по этой горячей линии» — всё в таком духе. Из этого я сделал такой вывод: если ChatGPT одобряет твою работу, то это отличный сигнал к тому, что её нужно переделывать. Мне было любопытно попробовать нейросеть в деле, потому что я сперва хотел бы использовать её в творческом плане, но в итоге просто не соглашался с ней. Поэтому я перестал ей пользоваться.

При этом Рефн заявил, что полностью списывать ChatGPT и другие нейросети со счетов всё же нельзя — они станут отличным инструментом в самых разных сферах деятельности. Ранее к похожим выводам пришёл создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер.